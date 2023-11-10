Врач назвал алкогольное мороженое спусковым крючком для одной категории людей

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев поддержал запрет на продажу алкогольного мороженого. По словам врача, такой десерт небезопасен не только для несовершеннолетних, но и для ряда уже взрослых граждан.

"Мороженое, которое содержит до 6% алкоголя, нужно запретить детям однозначно. Ведь они не понимают, что это. Соответственно, чем раньше они начнут употреблять спиртное, пусть даже таким способом, тем больше риски появления проблем в обучении, в восприятии и возникновения зависимости", — передаёт слова специалиста РИА "ФедералПресс".

Вместе с тем алкогольное мороженое может стать "спусковым крючком" для людей, которые пытаются побороть свою тягу к спиртному. Как подчеркнул Казанцев, употребление безобидного на первый взгляд лакомства в конечном итоге приведёт к тому, что алкозависимый человек сорвётся и уйдёт в запой.