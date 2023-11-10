Врач назвал алкогольное мороженое спусковым крючком для одной категории людей
Нарколог Казанцев: Алкогольное мороженое может спровоцировать запой у зависимых
Психиатр-нарколог Алексей Казанцев поддержал запрет на продажу алкогольного мороженого. По словам врача, такой десерт небезопасен не только для несовершеннолетних, но и для ряда уже взрослых граждан.
"Мороженое, которое содержит до 6% алкоголя, нужно запретить детям однозначно. Ведь они не понимают, что это. Соответственно, чем раньше они начнут употреблять спиртное, пусть даже таким способом, тем больше риски появления проблем в обучении, в восприятии и возникновения зависимости", — передаёт слова специалиста РИА "ФедералПресс".
Вместе с тем алкогольное мороженое может стать "спусковым крючком" для людей, которые пытаются побороть свою тягу к спиртному. Как подчеркнул Казанцев, употребление безобидного на первый взгляд лакомства в конечном итоге приведёт к тому, что алкозависимый человек сорвётся и уйдёт в запой.
Ранее сообщалось, что в Амурской области предложили ограничить продажи алкогольного мороженого. Как считают в Минэкономразвития региона, на данный продукт должны распространяться те же ограничения, что и на алкоголь, например запрет на продажу несовершеннолетним или рядом со школами.
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