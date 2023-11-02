В Союзе мороженщиков призвали ограничить места продаж продукции с алкоголем
В Союзе мороженщиков России считают, что продавать продукцию с добавлением алкоголя необходимо только в специальных точках и лишь лицам, достигшим совершеннолетия. Впрочем мороженого с алкоголем у нас в стране практически не производят, заявила замгендиректора союза Наталья Уткина.
"В России мороженого с алкоголем выпускается очень небольшое количество — тысячные и даже, наверное, десятитысячные доли от общего объёма — и всего на нескольких предприятиях. Практически можно сказать, что его нет на рынке и им можно пренебречь", — приводит РИА "Новости" её слова.
Уткина также отметила, что в алкогольном мороженом содержится этиловый спирт (до 3%), в связи с этим такой продукт должен продаваться в специализированных местах, к примеру в кафе, и не быть доступным для детей.
Ранее Лайф сообщал, что власти Амурской области предложили ограничить продажи алкогольного мороженого. Как считают в Минэкономразвития региона, на данный продукт должны распространяться все те же ограничения, что и на алкоголь, например запрет на продажу несовершеннолетним или рядом со школами.
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