В Союзе мороженщиков призвали ограничить места продаж продукции с алкоголем

В Союзе мороженщиков России считают, что продавать продукцию с добавлением алкоголя необходимо только в специальных точках и лишь лицам, достигшим совершеннолетия. Впрочем мороженого с алкоголем у нас в стране практически не производят, заявила замгендиректора союза Наталья Уткина.

"В России мороженого с алкоголем выпускается очень небольшое количество — тысячные и даже, наверное, десятитысячные доли от общего объёма — и всего на нескольких предприятиях. Практически можно сказать, что его нет на рынке и им можно пренебречь", — приводит РИА "Новости" её слова.

Уткина также отметила, что в алкогольном мороженом содержится этиловый спирт (до 3%), в связи с этим такой продукт должен продаваться в специализированных местах, к примеру в кафе, и не быть доступным для детей.