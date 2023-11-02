Детей в России могут оставить без алкогольного мороженого

Мороженое с алкоголем нужно продавать исключительно в общепите, и следует установить запрет на его покупку для несовершеннолетних. Эта инициатива поступила в Минфин РФ от Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области. С предложением ознакомились "Известия".

В документе отмечается, что крепость алкогольного мороженого — от 1,5 до 6% — ставит его в один ряд с такими слабоалкогольными напитками, как пиво, сидр, медовуха. При этом лакомство входит в список исключений, которые регулятор не считает спиртным, доступно для детей и свободно продаётся рядом со школами и детскими садами.

По данным издания, эта инициатива была направлена в Министерство финансов ещё в мае. Предлагаемые ограничения уже рассмотрели и поддержали в Росалкогольтабакконтроле.