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13 октября, 07:06

Самогон, хреновуху и сбитень в России начнут производить по новому стандарту

В 2024 году в РФ заработает стандарт, касающийся хреновухи, самогона и сбитня

С 1 января 2024 года в России вводится в действие ГОСТ "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия". Об этом RT рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Так, он распространяется на самогон, сухарничек, хреновуху, берёзовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень и клюковку искристую. Подчёркивается, что стандарт пересмотрели ради расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральной основе и в связи с необходимостью разработки требований к ним.

Как добавили во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, на базе которого подготовили новый ГОСТ, он поспособствует, в частности, повышению конкурентоспособности такой продукции и сохранению её традиционных видов. Кроме того, уверены в учреждении, стандарт поможет в процессе импортозамещения.

Согласно ГОСТу, с 2024 года для создания таких напитков будет предусмотрено использование как сырья этилового ректификованного спирта и зерновых дистиллятов, так и их смеси.

Благодаря введению дистиллятов, указывают специалисты, получится расширить ассортимент продукции за счёт напитков на их основе — вариациям исторически сложившихся рецептур, популярных в последнее время. Также в новой редакции уточнили термины и технические требования к таким напиткам.

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Тем временем в России обсуждают легализацию онлайн-торговли алкоголем. В Минпромторге предложили разрешить такой вид реализации спиртного при обеспечении должного контроля, а в Минздраве высказались против этой идеи. В свою очередь Минфин предлагает требовать у покупателей паспорт, прямо как в магазине.

Обложка ©

Unsplash / William Krause

Матвей Константинов
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