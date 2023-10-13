Самогон, хреновуху и сбитень в России начнут производить по новому стандарту

С 1 января 2024 года в России вводится в действие ГОСТ "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия". Об этом RT рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Так, он распространяется на самогон, сухарничек, хреновуху, берёзовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень и клюковку искристую. Подчёркивается, что стандарт пересмотрели ради расширения ассортимента русских традиционных напитков на натуральной основе и в связи с необходимостью разработки требований к ним.

Как добавили во Всероссийском научно-исследовательском институте пищевой биотехнологии, на базе которого подготовили новый ГОСТ, он поспособствует, в частности, повышению конкурентоспособности такой продукции и сохранению её традиционных видов. Кроме того, уверены в учреждении, стандарт поможет в процессе импортозамещения.

Согласно ГОСТу, с 2024 года для создания таких напитков будет предусмотрено использование как сырья этилового ректификованного спирта и зерновых дистиллятов, так и их смеси.