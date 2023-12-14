В России алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного

Минпромторг РФ согласовал проект об обороте алкогольного мороженого, согласно которому его приравняют к другим видам спиртного. Об этом говорится в документе ведомства.

"Минпромторг России согласовал проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.12.20 г. № 3650-р, подготовленный Минфином России. На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции", — указали в министерстве.

Там уточнили, изменения коснутся мороженого с содержанием этилового спирта более 0,5%.