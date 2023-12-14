Регион

Уведомления отключены

14 декабря, 08:45

В России алкогольное мороженое приравняют к другим видам спиртного

Минпромторг: Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам спиртного

Минпромторг РФ согласовал проект об обороте алкогольного мороженого, согласно которому его приравняют к другим видам спиртного. Об этом говорится в документе ведомства.

"Минпромторг России согласовал проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.12.20 г. № 3650-р, подготовленный Минфином России. На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции", — указали в министерстве.

Там уточнили, изменения коснутся мороженого с содержанием этилового спирта более 0,5%.

Врач назвал алкогольное мороженое спусковым крючком для одной категории людей

Врач назвал алкогольное мороженое спусковым крючком для одной категории людей

Ранее о необходимости ограничения допустимого содержания этилового спирта в мороженом высказался нарколог-психиатр Василий Шуров. Лайф писал, что врач назвал предложение Министерства финансов об ограничении верным, так как текущая крепость замороженных десертов и так высока, потому что алкоголь действует на детей, как и на взрослых.

Обложка ©

Freepik

Ян Поланин
  • Новости
  • Минпромторг РФ
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров