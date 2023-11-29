"Это диверсия": Нарколог выступил всеми руками за запрет добавления спирта в мороженое

Предложение Министерства финансов об ограничении допустимого содержания этилового спирта в мороженом является верным, заявил врач – нарколог-психиатр Василий Шуров. По его словам, текущая крепость замороженных десертов и так высока, потому что алкоголь действует на детей, как и на взрослых, — в расчёте на массу тела.

"У детей она маленькая — и легко может случиться передозировка. Вот так вот хитренько формируется привыкание к эффекту, даже незаметно. Или, представьте, человек на ходу съел мороженое, сел за руль — какие для него могут быть последствия, если он попадёт в поле зрения сотрудников ГИБДД?" — поинтересовался врач в беседе с телеканалом "360".

Специалист поддержал стремление бороться с этим и удивился, что алкоголь вообще добавляют в мороженое. Он отметил, что за счёт жира и сахара это лакомство и так даёт неплохой уровень эйфории, так что добавлять туда спирт можно только в целях совершения диверсии. Шуров добавил, что детей нельзя провоцировать на употребление алкоголя, оставляя такую продукцию в лёгком доступе.

"Если взрослому нужно, он добудет алкоголь. Детям алкоголь у нас строго запрещён, и, соответственно, никакого искушения [не должно быть], тем более это не регламентируется. Что, там будут паспорт на мороженое требовать? Это смешно", — добавил врач.