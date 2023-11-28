В России могут ограничить содержание спирта в мороженом, как в квасе

Министерство финансов России предложило ограничить крепость алкогольного мороженого и замороженных десертов до 1,2% и подготовило соответствующий проект распоряжения. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, шербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье", — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что на данный момент крепость замороженных десертов составляет 7–10%, как в слабоалкогольных напитках. В ведомстве заметили, что распространение "крепкого" мороженого не ограничено, ведь данный продукт не подпадает под закон о регулировании рынка спиртного. При этом каких-либо ограничений, которые запрещают продажу таких десертов детям, нет.