Юрист объяснила необходимость ограничения продажи спиртного в праздники

В новогодние праздники стоит ограничить продажу спиртного, считает юрист Алла Георгиева. По её словам, каждое третье преступление в России, согласно статистике, происходит на почве алкогольного опьянения, а каждое шестое совершается нетрезвым подростком.

С ней согласилась врач-терапевт Анастасия Курова, которая заявила, что алкоголь может привести к внезапной смерти, а также к авариям и потасовкам. К тому же пьющие взрослые плохо влияют на своих детей, прививая им подобную "социальную норму". Из-за этого возраст приёма алкоголя у подростков сильно снижается.