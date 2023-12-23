Регион

Уведомления отключены

23 декабря, 00:02

Юрист объяснила необходимость ограничения продажи спиртного в праздники

Юрист Георгиева предложила ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В новогодние праздники стоит ограничить продажу спиртного, считает юрист Алла Георгиева. По её словам, каждое третье преступление в России, согласно статистике, происходит на почве алкогольного опьянения, а каждое шестое совершается нетрезвым подростком.

"Многие умышленные преступления совершены с особой жестокостью: убийства, изнасилования, поджоги, грабежи, кражи. Праздничные дни — самые напряжённые для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы", — рассказала Георгиева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

С ней согласилась врач-терапевт Анастасия Курова, которая заявила, что алкоголь может привести к внезапной смерти, а также к авариям и потасовкам. К тому же пьющие взрослые плохо влияют на своих детей, прививая им подобную "социальную норму". Из-за этого возраст приёма алкоголя у подростков сильно снижается.

Медвежья услуга: Юрист рассказал, что грозит за покупку алкоголя ребёнку
Медвежья услуга: Юрист рассказал, что грозит за покупку алкоголя ребёнку

Ранее нарколог Алексей Луньков рассказал, что самый безопасный алкогольный напиток — чистый этиловый спирт, освобождённый от всех примесей. Но пить его никто не будет в чистом виде: он горький, невкусный, обжигает.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров