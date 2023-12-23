Юрист объяснила необходимость ограничения продажи спиртного в праздники
Юрист Георгиева предложила ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники
В новогодние праздники стоит ограничить продажу спиртного, считает юрист Алла Георгиева. По её словам, каждое третье преступление в России, согласно статистике, происходит на почве алкогольного опьянения, а каждое шестое совершается нетрезвым подростком.
"Многие умышленные преступления совершены с особой жестокостью: убийства, изнасилования, поджоги, грабежи, кражи. Праздничные дни — самые напряжённые для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы", — рассказала Георгиева интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
С ней согласилась врач-терапевт Анастасия Курова, которая заявила, что алкоголь может привести к внезапной смерти, а также к авариям и потасовкам. К тому же пьющие взрослые плохо влияют на своих детей, прививая им подобную "социальную норму". Из-за этого возраст приёма алкоголя у подростков сильно снижается.
Ранее нарколог Алексей Луньков рассказал, что самый безопасный алкогольный напиток — чистый этиловый спирт, освобождённый от всех примесей. Но пить его никто не будет в чистом виде: он горький, невкусный, обжигает.
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