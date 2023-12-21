Медвежья услуга: Юрист рассказал, что грозит за покупку алкоголя ребёнку

Подростковый алкоголизм — острая проблема, и в России установлено серьёзное наказание за продажу и покупку алкоголя несовершеннолетним. Об этом Лайфу рассказал партнёр юридической компании GAP Дмитрий Рябых.

Продавцам за подобное правонарушение придётся заплатить 30–50 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 до 200 тысяч и до полумиллиона — юридическим. Если подросток пострадает или продавец решит продать ему спиртное вновь, его будут судить по 151-й статье УК "Причинение вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности". Наказание по этой статье — штраф (до 200 тысяч) или исправительные работы на срок до двух лет.

Однако наказание предусмотрено не только для продавцов алкоголя несовершеннолетним. Собеседник Лайфа рассказал, что штраф грозит и тем, кто решит купить им спиртное.

"Приобретение спиртных напитков подростку подпадает под статью 6.10 Административного кодекса "Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя". Наказание по сравнению с ответственностью для продавцов мягкое — от 1,5 до 3 тысяч для посторонних и от 4 до 5 тысяч для родителей или опекунов несовершеннолетнего", — пояснил Рябых.

Чтобы доказать, что человек купил алкоголь подросткам, нужно подтверждение факта передачи напитков. Достаточно, чтобы это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Порой на помощь приходят очевидцы, тем самым оказывая медвежью услугу. Поэтому откликаться на такие просьбы юрист не рекомендует.

Если окажется, что вы совершили подобное правонарушение, можно получить штраф и малоприятную строку в биографии. Причём это случится, даже если вы придёте и сами обо всём расскажете полицейским. Просто в этом случае ваши действия будут рассматриваться в контексте соблюдения закона и сотрудничества с правоохранительными органами.