Правительство России утвердило концепцию сокращения употребления алкоголя

Правительство России утвердило концепцию снижения потребления алкоголя до 2030 года. Как отметили в Министерстве здравоохранения, документ нацелен в том числе на уменьшение заболеваемости, инвалидности и смертности из-за спиртного.

Главной задачей концепции является укрепление ценностей ЗОЖ и системы профилактики злоупотребления алкоголем. Кроме того, к основным аспектам относятся развитие медицинской реабилитации, а также адаптация и ресоциализация людей с зависимостью. Кроме того, в планах усовершенствовать раннее выявление этой пагубной привычки и профилактическое консультирование.

"Концепция до 2030 года включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт", — приводит ТАСС заявление Минздрава РФ.

В ведомстве добавили, что повысить эффективность в этом вопросе поможет участие регионов в разработке необходимых мер, а также популяризация лучших программ по снижению потребления алкоголя.