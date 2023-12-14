"Лучше вообще не пить": Россиянам назвали самый коварный алкоголь, который популярен в Новый год

Сладкие газированные алкогольные напитки, типа шампанского, быстрее опьяняют, поэтому от их употребления стоит отказаться. Такую рекомендацию в преддверии новогодних праздников дал нарколог Алексей Луньков.

Он отметил, что газированный спиртной напиток в разы повышает всасывание алкоголя, из-за чего опьянение наступает быстрее даже с малоградусного шампанского. Кроме того, такие виды спиртного повышают уровень глюкозы в крови, а потому их категорически нельзя употреблять диабетикам.

"Сладкие алкогольные напитки нужно вообще исключить из употребления", — рекомендовал Луньков в беседе с РИА "ФедералПресс".