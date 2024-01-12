10 сопящих пушистиков, которым вы точно позавидуете, ведь им на работу идти не надо

Первая рабочая неделя подходит к концу! Силы, которых после праздников и так нет, на исходе. В такие моменты особенно завидуешь питомцам, которые как ни в чём не бывало валяются дома целыми днями. Собрали 10 фото, которые точно вызовут у вас зависть.