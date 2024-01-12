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12 января, 06:00

10 сопящих пушистиков, которым вы точно позавидуете, ведь им на работу идти не надо

Первая рабочая неделя подходит к концу! Силы, которых после праздников и так нет, на исходе. В такие моменты особенно завидуешь питомцам, которые как ни в чём не бывало валяются дома целыми днями. Собрали 10 фото, которые точно вызовут у вас зависть.

"Как же он спит!" BikerHackerman2.

Фото © Reddit / BikerHackerman2

Фото © Reddit / BikerHackerman2

"Так похожи на нас... Словно они в человеческих отношениях", Lara_the_dog.

Фото © Reddit / Lara_the_dog

Фото © Reddit / Lara_the_dog

"Вот где спит мой кот, когда мне приходится работать из дома", saveitforparts.

Фото © Reddit / saveitforparts

Фото © Reddit / saveitforparts

"Братишки-сопелки", mandyaa.

Фото © Reddit / mandyaa

Фото © Reddit / mandyaa

"Я няня для домашних животных. Иногда мне очень жалко тревожить и возвращать их родителям. Он только так уютно устроился", buzzbot235.

Фото © Reddit / buzzbot235

Фото © Reddit / buzzbot235

"Встретила этого соню прошлой ночью. Забрала домой", thatbondyguy.

Фото © Reddit / thatbondyguy

Фото © Reddit / thatbondyguy

"Посмотрите на эту милую сопелку", Pure_Bee3526.

Фото © Reddit / Pure_Bee3526

Фото © Reddit / Pure_Bee3526

"Кажется, у этих двоих что-то намечается..." blairsmash.

Фото © Reddit / blairsmash

Фото © Reddit / blairsmash

"Я ветеринар в приюте для животных. Не могла не поделиться самыми любимыми малышами, которых я встретила вчера на работе ❤️‍", MegaNymphia.

Фото © Reddit / MegaNymphia

Фото © Reddit / MegaNymphia

"Мой лежебока!" phoeberose-x.

Фото © Reddit / phoeberose-x

Фото © Reddit / phoeberose-x

Миллион из десяти!: 10 пёселей, которым нет конкурентов в милоте
Миллион из десяти!: 10 пёселей, которым нет конкурентов в милоте
Обложка ©

Reddit / mandyaa / blairsmash

Сергей Трофимов
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