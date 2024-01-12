10 сопящих пушистиков, которым вы точно позавидуете, ведь им на работу идти не надо
Первая рабочая неделя подходит к концу! Силы, которых после праздников и так нет, на исходе. В такие моменты особенно завидуешь питомцам, которые как ни в чём не бывало валяются дома целыми днями. Собрали 10 фото, которые точно вызовут у вас зависть.
"Как же он спит!" — BikerHackerman2.
Фото © Reddit / BikerHackerman2
"Так похожи на нас... Словно они в человеческих отношениях", — Lara_the_dog.
Фото © Reddit / Lara_the_dog
"Вот где спит мой кот, когда мне приходится работать из дома", — saveitforparts.
Фото © Reddit / saveitforparts
"Братишки-сопелки", — mandyaa.
Фото © Reddit / mandyaa
"Я няня для домашних животных. Иногда мне очень жалко тревожить и возвращать их родителям. Он только так уютно устроился", — buzzbot235.
Фото © Reddit / buzzbot235
"Встретила этого соню прошлой ночью. Забрала домой", — thatbondyguy.
Фото © Reddit / thatbondyguy
"Посмотрите на эту милую сопелку", — Pure_Bee3526.
Фото © Reddit / Pure_Bee3526
"Кажется, у этих двоих что-то намечается..." — blairsmash.
Фото © Reddit / blairsmash
"Я ветеринар в приюте для животных. Не могла не поделиться самыми любимыми малышами, которых я встретила вчера на работе ❤️", — MegaNymphia.
Фото © Reddit / MegaNymphia
"Мой лежебока!" — phoeberose-x.
Фото © Reddit / phoeberose-x
Reddit / mandyaa / blairsmash