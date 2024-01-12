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12 января, 05:13

"Страховочный батончик": Врач перечислила случаи, когда конфета станет лекарством

Диетолог Белоусова посоветовала подержать сладкое во рту, чтобы взбодриться

Падение уровня сахара в крови не менее вредно, чем подъём, потому что дефицит глюкозы плохо отражается на головном мозге, мышцах и эритроцитах. Помочь в таком случае может вовремя съеденная конфета или кусочек шоколадки. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.

"Бывают люди с нарушением толерантности к глюкозе, зависимые от сладкого, — это не диабет, хотя и состояние предболезни. Иногда таким людям без сладкого становится откровенно плохо: кружится и болит голова, подташнивает. В такой ситуации самое быстрое спасение — это сладкое", — объяснила специалист.

Такое же недомогание может возникнуть у человека, делающего большие перерывы между приёмами пищи — так называемое состояние голодной крови. В этом случае диетолог тоже советует "страховочный батончик". Он же поможет восполнить энергию в случае непредвиденной тяжёлой работы. Однако, чтобы улучшить своё самочувствие при дефиците глюкозы, сладость нужно как можно дольше задерживать во рту, лучше рассасывать.

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"В ротовой полости есть очень интересная особенность: из неё некоторые вещи всасываются через слизистую и через систему кровообращения попадают прямо в головной мозг. А глюкоза — лучший и практически единственный питательный субстрат для работы мозга", — отметила диетолог, добавив, что это экстренная мера и часто к ней прибегать не следует, чтобы не убить поджелудочную.

А ранее диетолог раскрыла, кому стоит отказаться от самой полезной русской ягоды — клюквы. Она является прекрасным средством от кардиопроблем и ряда других недугов, но людям с некоторыми заболеваниями нужно быть настороже.

Обложка ©

Freepik / Lookstudio

Лариса Сафронова
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