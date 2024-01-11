Диетолог раскрыла, кому стоит отказаться от самой полезной русской ягоды

Клюква — это природный источник полезных витаминов и микроэлементов, однако некоторым людям стоит от неё отказаться. О пользе и вреде этой яркой ягоды сообщила газете "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что ягода почти на 80% состоит из воды, в её состав входят углеводы и клетчатка, витамины A, E, К, C, B1, B2, B3, B4, B5, B6 и B9. Также в клюкве содержатся фосфор, кальций, железо, магний, калий, цинк, медь, натрий и другие полезные микроэлементы. Если не готовить из клюквы варенье, десерты или другие блюда, от неё вряд-ли получится набрать лишний вес: на 100 граммов приходится 46 калорий, 0,5 грамма белка, 3,7 грамма углеводов, 0,2 грамма жира.

Кроме того, в ягоде есть нерастворимые волокна и растворимая клетчатка. Клюква способна снижать концентрацию общего холестерина в крови, уменьшать риск инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и хронической ишемии мозга.

"Следовательно, ягода и в самом деле является прекрасным средством от развития ряда заболеваний сосудов и кардиопроблем", — рассказала Соломатина.

Однако эта ягода не только приносит пользу, но и может таить в себе опасность. Например, у одних есть индивидуальная непереносимость ягоды, у других — может начаться аллергия. Клюква способна и раздражительно действовать на желудок за счёт кислоты. Поэтому тем, кто страдает язвой, гастритом и другими болезнями ЖКТ, нужно быть настороже.

Среди возможных негативных последствий — диарея, вздутие живота, тошнота. Не стоит есть клюкву при мочекаменной болезни, которая может только усугубиться после поедание этой ягоды, резюмировала Соломатина.