Названы две запретные для гипотоников ягоды

Осень приносит с собой не только холод и дожди, но и урожай вкусных и полезных для здоровья ягод. Однако, не все ягоды стоит есть без разбору, так, некоторые из них могут быть очень вредны для гипотоников (пониженное артериальное давление — прим. Лайфа). О полезных свойствах и противопоказаниях клюквы и калины Лайфу рассказал Виталий Наполов — доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.

Клюква и калина созревают осенью. Обе ягоды яркие, сочные, но из-за кисловато-горького вкуса в свежем виде в пищу употребляются редко.

"Клюква — это болотное растение, обладающее уникальными свойствами. Она является отличным жаропонижающим, прохладительным и витаминным средством. Улучшает пищеварение, обладаем мочегонным и бактерицидным свойством. Способствует снижению кровяного давления, помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы", — добавил собеседник Лайфа.

Но, как и у всех полезных плодов, у клюквы есть ряд противопоказаний, предупредил эколог. Не рекомендуют злоупотреблять этими ягодами людям с повышенной кислотностью в желудке, нельзя их употреблять тем, кто страдает пониженным давлением, следует быть аккуратными лакомкам со слабой зубной эмалью. Под запретом они и у людей с болезнями печени. Маленьким детям эти ягоды так же предлагать не стоит, вводить в рацион продукты из этих ягод можно только с трёхлетнего возраста, но в очень малых количествах.

Калина пользуется не меньшей популярностью как одно из наиболее эффективных средств при простудах, продолжил доцент. А ещё она укрепляет сердце, хорошо лечит кашель, рекомендуется при нервных расстройствах и бессоннице, является потогонным средством.

Но у плодов калины огромное количество противопоказаний, поэтому её следует с осторожностью употреблять гипотоникам, а ещё она не рекомендована беременным. Не следует включать в свой рацион при артрите, подагре, мочекаменной болезни, при повышенной кислотности желудочного сока и тромбофлебите, предостерёг Наполов.

Собирают ягоды после первых заморозков, так как в этом случае они избавляются от излишней горечи и становятся хорошей основной для джема, повидла и мармелада. Чаще используйте ягоды клюквы и калины в приготовлении еды, это не просто вкусное дополнение к столу, но прекрасный способ укрепить иммунную систему, меньше болеть, недаром же они с давних пор пользовались огромной популярностью в народной медицине, подытожил специалист.