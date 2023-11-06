Россиян предупредили, что сахар в напитках из ягод "отключает" иммунитет
Нутрициолог Степанова: Сейчас важно включить в рацион продукты с содержанием витамина С
Нутрициолог Алёна Степанова рассказала о том, как необходимо поддерживать здоровье осенью и какие продукты следует добавить в рацион.
Специалист отметила, что в холодное время нужно максимально разнообразить продуктовый набор. В него стоит включить цветные продукты и пищу, содержащую полезные жиры и добавки: рыбу, омега-3 и витамин D.
"Сейчас важно включить в рацион те продукты, которые содержат витамин С. В первую очередь это облепиха и клюква. Кроме того, внимание следует обратить и на шиповник. Его можно заваривать и пить как чай", — заявила эксперт в беседе с RT.
Она также отметила, что не нужно добавлять в напитки из облепихи и клюквы сахар, так как он "отключает" иммунитет, тогда как в период после его употребления можно подхватить какой-нибудь вирус.
Ранее Лайф писал, что красивая подача и новые продукты могут "подсадить" ребёнка на здоровую еду. Нутрициолог Ирина Макарова рассказала о пяти способах, благодаря которым можно отучить детей от малополезных лакомств.