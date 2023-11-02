Просто добавьте ягод: Названо пять лёгких способов "подсадить" ребёнка на здоровую еду
Нутрициолог Макарова: Красивая подача и новые продукты отучат детей от вредной пищи
Дети нередко начинают капризничать при виде здоровой еды, предпочитая ей продукты не лучшего качества. Такое злоупотребление вредной пищей может оказать негативное влияние на подрастающий организм, а потому необходимо отучать от малополезных лакомств. Сделать это помогут пять простых советов, поделилась с Лайфом натуропат, нутрициолог Ирина Макарова.
Самым простым способом привлечь внимание ребёнка к еде с высоким содержанием витаминов является правильная подача. К делу нужно подойти с фантазией, украсив тарелку ягодами и бананами, если речь идёт о каше, или другими натуральными продуктами. Альтернативой этому методу является второй лайфхак, который подразумевает использование специальной детской посуды с героями мультфильмов.
"Полезно также привлекать детей к процессу приготовления блюд. Они точно захотят есть то, что сделали самостоятельно. Так ребёнок узнает много интересного, например, что из цельных продуктов можно приготовить самые разнообразные блюда. Кроме того, в процессе лепки пельменей, изготовления пасты, формирования печенья или шариков для домашнего "Несквика" он будет тренировать мелкую моторику, что тоже очень важно", — озвучила третий совет Макарова.
Ещё одним способом отбить у малышей желание налегать на вредности являются полезные десерты. Приготовленная на основе натуральных ингредиентов сладость не оставит детей равнодушными, а обилие жиров и клетчатки пойдёт лишь на пользу их здоровью, пояснила нутрициолог.
"Привычные блюда из правильных продуктов. Если ребёнок просит блинов, то пусть они будут из цельного продукта — чечевицы и зелёной гречи, а не из очищенной пустышки. Это всегда можно приготовить вкусно! А чтобы малыши ели такое блюдо с большим удовольствием — обыграть его соусами. Например, сделать ореховую пасту "а-ля нутелла" — только из цельных полезных ингредиентов и без синтетического сахара. Из этих злаков можно приготовить пиццу и другую вкуснятину. К слову, железа в чечевице более 70%", — назвала пятый лайфхак наша собеседница.
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