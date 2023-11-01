Гастроэнтеролог раскрыла безопасную дозу "сладкого наркотика"

Известно, что горький шоколад считают более полезным. Совсем другая история с молочным и белым — в некоторых случаях в таком лакомстве сахара больше, чем какао.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО Маргарита Амеличкина, шоколад с заменителями — альтернатива обычному в случае желания снизить потребление калорий. Однако медик предупредила, что можно столкнуться с побочными эффектами. В их число врач включила вздутие живота, тошноту и диарею.

По словам эксперта, не рекомендуется съедать в день более 30 граммов горького шоколада или 15–20 граммов молочного.

"При регулярном чрезмерном употреблении есть риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе, что со временем может привести к набору избыточной массы тела, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени", — объяснила Амеличкина "Газете.ru".