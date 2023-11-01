Гастроэнтеролог раскрыла безопасную дозу "сладкого наркотика"
Врач Амеличкина: Не следует съедать более 30 граммов горького шоколада в день
Известно, что горький шоколад считают более полезным. Совсем другая история с молочным и белым — в некоторых случаях в таком лакомстве сахара больше, чем какао.
Как рассказала врач-гастроэнтеролог ИНВИТРО Маргарита Амеличкина, шоколад с заменителями — альтернатива обычному в случае желания снизить потребление калорий. Однако медик предупредила, что можно столкнуться с побочными эффектами. В их число врач включила вздутие живота, тошноту и диарею.
По словам эксперта, не рекомендуется съедать в день более 30 граммов горького шоколада или 15–20 граммов молочного.
"При регулярном чрезмерном употреблении есть риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе, что со временем может привести к набору избыточной массы тела, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени", — объяснила Амеличкина "Газете.ru".
Она предупредила, что шоколад также не рекомендуется употреблять детям до трёх лет, аллергикам и людям с диабетом. А также гипертоникам, так как в шоколаде содержится кофеин. Последним она посоветовала заменить его сладостями без кофеина — мармеладом, зефиром, пастилой.
Ранее Лайф сообщал, что повышение цен на какао-бобы приведёт к серьёзному подорожанию шоколада — на 16,3%. О том, что неурожай какао-бобов в Африке может поднять цены на шоколад в России, стало известно ещё в июле. Тогда сообщалось, что компании могут уменьшить размеры плиток, чтобы снизить затраты. А эксперты подчёркивали: чем больше продукции будет производиться на территории РФ, тем меньше она будет зависеть от колебаний цен.