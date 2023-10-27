"Цены взлетят": Эксперт предрекла подорожание шоколада в РФ и объяснила, где найти дешёвый

Повышение цен на какао-бобы приведёт к серьёзному подорожанию шоколада. Об этом заявила вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова, комментируя сообщения о том, что стоимость лакомства с 1 декабря повысится на 16,3%.

"Цены на шоколад точно взлетят! Сейчас какао-бобы достигли цены, которой не было ни разу за 40 лет! Соответственно, если шоколад производится из какао-бобов, то он также подорожает", — отметила она в беседе с НСН.

Говоря о том, что с этим можно сделать, Эльдарханова в шутку предложила поехать в Африку, посадить новую плантацию какао-бобов, собрать урожай и дёшево продавать его.