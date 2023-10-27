"Цены взлетят": Эксперт предрекла подорожание шоколада в РФ и объяснила, где найти дешёвый
Эксперт Эльдарханова: Скачок цен на какао-бобы вызовет подорожание шоколада
Повышение цен на какао-бобы приведёт к серьёзному подорожанию шоколада. Об этом заявила вице-президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Ирина Эльдарханова, комментируя сообщения о том, что стоимость лакомства с 1 декабря повысится на 16,3%.
"Цены на шоколад точно взлетят! Сейчас какао-бобы достигли цены, которой не было ни разу за 40 лет! Соответственно, если шоколад производится из какао-бобов, то он также подорожает", — отметила она в беседе с НСН.
Говоря о том, что с этим можно сделать, Эльдарханова в шутку предложила поехать в Африку, посадить новую плантацию какао-бобов, собрать урожай и дёшево продавать его.
О том, что неурожай какао-бобов в Африке может поднять цены на шоколад в России, Лайф писал ещё в июле. Тогда сообщалось, что компании могут уменьшить размеры плиток, чтобы снизить затраты. А эксперты подчёркивали: чем больше продукции будет производиться на территории РФ, тем меньше она будет зависеть от колебаний цен.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов