Эксперты из российских муфтиятов сомневаются в халяльности шоколада "Алёнка"
Представители экспертного сообщества усомнились в соответствии требованиям ислама шоколада "Алёнка" и других сладостей, которые получили сертификат "халяль". Это связано с инцидентом, связанным с главой органа "Роскачество — Халяль".
Эксперт одного из сертифицирующих центров, аккредитованных при духовных управлениях мусульман, рассказал, что руководитель "Роскачества — Халяль" Марат Низамов был вовлечён в неприятный случай в Татарстане. Ранее там пришлось изымать "халяльную" продукцию, в которой нашли свинину.
"Поэтому в данном случае у исламского экспертного сообщества есть сомнения в халяльной "Алёнке", "Птичьем молоке" и других изделиях", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".
Он также добавил, что "Роскачество — Халяль" не было аккредитовано духовными управлениями мусульман во главе с авторитетным муфтием. Другой специалист указал, что организация обязана быть в прямой связи с мусульманскими центрами, если она специализируется на законах шариата.
"Если центр, выдающий халяль-сертификат, работает, игнорируя официальное духовное управление под управлением муфтия, то это никуда не годится. Слово уважаемого религиозного деятеля и шариатский контроль много что значат у правоверных", — заявил представитель сертифицирующего органа одного из муфтиятов Северного Кавказа.
Ранее Лайф рассказывал о том, что фабрика "Красный Октябрь" получила первый в России халяльный сертификат на шоколад "Алёнка". В "Роскачестве" уточнили, что данный сертификат также касается производства конфет "Алёнка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и шоколада "Бабаевский".
Unsplash