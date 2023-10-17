Эксперты из российских муфтиятов сомневаются в халяльности шоколада "Алёнка"

Представители экспертного сообщества усомнились в соответствии требованиям ислама шоколада "Алёнка" и других сладостей, которые получили сертификат "халяль". Это связано с инцидентом, связанным с главой органа "Роскачество — Халяль".

Эксперт одного из сертифицирующих центров, аккредитованных при духовных управлениях мусульман, рассказал, что руководитель "Роскачества — Халяль" Марат Низамов был вовлечён в неприятный случай в Татарстане. Ранее там пришлось изымать "халяльную" продукцию, в которой нашли свинину.

"Поэтому в данном случае у исламского экспертного сообщества есть сомнения в халяльной "Алёнке", "Птичьем молоке" и других изделиях", — отметил эксперт в беседе с РИА "Новости".

Он также добавил, что "Роскачество — Халяль" не было аккредитовано духовными управлениями мусульман во главе с авторитетным муфтием. Другой специалист указал, что организация обязана быть в прямой связи с мусульманскими центрами, если она специализируется на законах шариата.

"Если центр, выдающий халяль-сертификат, работает, игнорируя официальное духовное управление под управлением муфтия, то это никуда не годится. Слово уважаемого религиозного деятеля и шариатский контроль много что значат у правоверных", — заявил представитель сертифицирующего органа одного из муфтиятов Северного Кавказа.