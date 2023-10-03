На Урале нашли свинину в халяльной колбасе

В Свердловской области ДНК свиньи нашли в халяльной колбасе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В конце сентября специалисты ведомства и региональная общественная организация "Комитет общественного контроля" отправили на исследование пробы мяса, взятые на торговых предприятиях Екатеринбурга. Среди образцов была халяльная колбаса двух марок.

"По результатам лабораторных исследований в Свердловском филиале ФГБУ ВНИИЗЖ выявлена фальсификация готовой мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО "Равис — птицефабрика Сосновская". В колбасных изделиях "Варёная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль" выявлена ДНК свиньи", — отметили в областном Россельхознадзоре.

Уточняется, что свинина найдена в изделиях "Варёная колбаса Мусульманская" и "Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль". Сотрудники ведомства сообщили производителям о нарушениях и выдали предприятиям предостережения. Также Россельхознадзор планирует передать сведения о нарушителях в областную прокуратуру.