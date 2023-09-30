В России обнаружены сосиски с "начинкой" из когтей крыс

Российские специалисты обнаружили сосиски бренда "Сливушки" ЗАО "Стародворские колбасы" с когтями крыс. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на предостережение предприятию от Генпрокуратуры.

По данным газеты, из управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области в управление Роспотребнадзора по Владимирской области поступили соответствующие сведения с приложением фотоматериалов. На данных материлах были изображены когти крыс.

Зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал журналистам, что в условиях моратория на проверки, предприятия ослабляют контроль на своих производствах. Это может привести к попаданию посторонних предметов в продукцию. Однако эксперт пояснил, что одно дело, когда в продукции находят пластик или упаковку, совсем другое, если речь идёт о крысах.

"Это говорит о том, что на предприятии очень серьёзные проблемы с соблюдением правил безопасности", — заключил Павлов.