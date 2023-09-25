"Особенно для детей": В Роспотребнадзоре назвали все мобильные телефоны опасными

Все мобильные телефоны представляют опасность для человека, рассказали "Газете.ru" в Роспотребнадзоре, комментируя приостановку продаж iPhone 12 во Франции.

"Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей", — предупредили там.

В службе посоветовали соблюдать правила безопасности при разговоре по телефону: звонок должен длиться не более двух минут, а минимальная пауза между ними — не менее 15 минут. Кроме того, не стоит класть устройства рядом с собой на время сна, а держать их лучше в сумке, а не на груди, поясе или в карманах.

В Роспотребназдоре подчеркнули, что результаты французских измерений исчислялись в SAR — удельном коэффициенте поглощения электромагнитной энергии телом. В России же действует отличная система — плотность потока энергии (ППЭ). Она измеряется в ваттах на квадратный сантиметр (мкВт/см2) тела. Так, нормой ППЭ у головы человека в диапазоне частот от 300–2600 МГц является 100 (мкВт/см2).