Во Франции приостановили продажи iPhone 12 из-за повышенного излучения

Во Франции запретили продажи IPhone 12 из-за превышения допустимого уровня электромагнитного излучения. Об этом сообщает Национальное агентство по частотам Франции (ANFR).

Ведомство указывает на то, что удельный коэффициент поглощения (показатель, используемый для измерения вредного воздействия мобильных телефонов на человека) у этой модели айфонов составляет 5,7 Вт на 1 кг, тогда как максимальный разрешённый показатель — 4 Вт на 1 кг.

Компании дали две недели на то, чтобы обновить программное обеспечение и привести девайсы в соответствие требованиям. В противном случае Apple обяжут отозвать уже проданные устройства.