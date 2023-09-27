Муфтий рассказал, какие морепродукты запрещено есть мусульманам

Мусульманам разрешено есть морепродукты, несмотря на то что богословы реагируют на это по-разному, заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

"Большинство мусульманских учёных придерживаются позиции, что все живущие в воде и съедобные для человека обитатели являются разрешёнными, то есть халяль. Когда у пророка Мухаммеда спросили о пригодности морской воды для совершения ею омовения, он ответил: "Морская вода пригодна для омовения, а то, что умерло в море, — халяльно [разрешено для употребления в пищу]", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".