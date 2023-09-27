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27 сентября, 18:46

Муфтий рассказал, какие морепродукты запрещено есть мусульманам

Муфтий Москвы Аляутдинов: Мусульманам можно употреблять в пищу морепродукты

Мусульманам разрешено есть морепродукты, несмотря на то что богословы реагируют на это по-разному, заявил муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

"Большинство мусульманских учёных придерживаются позиции, что все живущие в воде и съедобные для человека обитатели являются разрешёнными, то есть халяль. Когда у пророка Мухаммеда спросили о пригодности морской воды для совершения ею омовения, он ответил: "Морская вода пригодна для омовения, а то, что умерло в море, — халяльно [разрешено для употребления в пищу]", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Муфтий добавил, что морепродукты, которые начали портиться, есть запрещено, ведь в исламской религии здоровье человека имеет первостепенное значение.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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