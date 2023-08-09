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9 августа, 10:05

Не по шариату: Муфтии сделали наставления мусульманам из-за похищения невест

Муфтий Бердиев: Обряд похищения невесты несовместим с законами шариата

<p>Муфтии сделали наставления мусульманам из-за похищения невест. Обложка © Shutterstock</p>

Муфтии сделали наставления мусульманам из-за похищения невест. Обложка © Shutterstock

Вопреки распространённому мнению, обряд похищения невест перед свадьбой никак не связан с исламом и законами шариата. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

"Похищение или даже кража невесты и шариат — несовместимые понятия. Если молодые хотят пожениться, то обязательно должно быть разрешение и благословение их родителей или близких родственников. Иначе нельзя", — высказался в беседе с РИА "Новости" Исмаил Бердиев.

А по словам зампреда Духовного управления мусульман РФ Ильдара Аляутдинова, в настоящее время главы некоторых регионов стараются пресекать практику похищения невест. В противном случае девушка рискует выйти замуж без своего согласия, объяснил муфтий.

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Илья Пушкарев
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