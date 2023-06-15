Россияне перечислили свадебные ритуалы, которые их бесят больше всего

Тёплое время года в России — традиционно пора свадеб. Уже в мае спрос на ведущих на "Авито.Услугах" вырос на 94% по сравнению с прошлым годом. При разработке сценария торжества обязательно заходит речь о соблюдении свадебных обычаев. Аналитики платформы провели опрос десяти тысяч респондентов по всей стране и выяснили, какие обряды пользуются популярностью, а какие уходят в прошлое. Лайф приводит результаты исследования.

Большая часть опрошенных считает, что традиции должны соблюдаться, однако каждый пятый не планирует делать это на собственной свадьбе. Бросание букета невесты — самый соблюдаемый ритуал, его проводили 59% пар из числа респондентов, столько же планируют сделать это в будущем. В топ-5 также вошли классические конкурсы с тамадой (49%), откусывание каравая (46%) и выкуп невесты (44%).

Наименее любимы разбивание бокалов (33%), зажжение семейного очага (25%) и выпускание голубей (20%). В целом соблюдать классические свадебные обычаи планируют не все: каждый пятый из тех, кто будет заключать брак в ближайшее время, не собирается добавлять в программу какие-либо обряды, ещё чаще о нежелании говорят те, кто планирует свадьбу в отдалённой перспективе (25%).

Интересно, что предпочтения различались в зависимости от пола респондентов. Например, 63% опрошенных россиянок выбрали бросание подружкам букета. Треть девушек положительно высказались о традиции зажигать символический семейный очаг. Мужчинам же больше нравится выкуп невесты (46% мужчин против 44% женщин) и разбивание бокалов (34% мужчин против 31% женщин).

Если говорить о возрастных группах, то молодёжь меньше склонна придерживаться традиционного подхода к организации свадьбы. Так, среди опрошенных в возрасте до 24 лет благосклонно относятся к конкурсам с тамадой только 35%. Ещё меньшее число респондентов этой возрастной группы высказали желание откусывать каравай (28%) или выкупать невесту (25%) на будущей свадьбе. Очаг чаще зажигают представители возрастной группы 24–34 года (35%), а вот среди людей до 24 лет готовы соблюсти такую традицию только 20% опрошенных.

Жители малых городов более консервативны: конкурсы с тамадой устраивали 52% респондентов, откусывание каравая — 49%, выкуп невесты — 51%. Москвичам ближе разбивание бокалов (37%) и выпускание голубей (25%). В Санкт-Петербурге больше тех, кто не соблюдает свадебные традиции (24%).