Муфтии поддержали призыв Кадырова запретить пышные свадьбы

Проведение пышных свадеб противоречит нормам ислама и является грехом, рассказали РИА "Новости" представители мусульманских организаций. Как отметил первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов, чем меньше препятствий для заключения брака, в том числе финансовых, тем лучше.

"Важным условием бракосочетания является махр — свадебный подарок жениха невесте, о размере которого супруги договариваются самостоятельно. Это могут быть золотые украшения, деньги, имущество и так далее. Важно отметить, что махр принадлежит жене и остаётся у неё даже в случае развода", — сказал он.

Аббясов добавил, что в исламском праве есть понятие исраф — расточительство, что является грехом. Именно поэтому важно во всех вопросах, в том числе и свадебном, "подходить к затратам разумно". Тем более, подчеркнул он, в этих целях не стоит брать кредиты и займы.

А по словам председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаила Бердиева, любые торжества, в том числе свадебные, не должны вызывать у людей зависть и нельзя брать на них кредиты, "которые потом всей роднёй нужно закрывать с бешеными процентами".

"Спрашивается — зачем? К чему дарить бриллианты, шубы и дорогие машины, если всё это закредитовано? Рамзан Кадыров абсолютно прав: надо возвращаться к своим корням и быть скромнее", — добавил он.

Кроме того, быть скромнее молодожёнам стоит и из-за проводимой на Украине спецоперации, считает имам казанской мечети "Гаиля" Рустем Хайруллин. То же самое, отметил он, касается и других торжеств вроде юбилеев и памятных дат.

А советник муфтия Духовного управления мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман Ильяс Яруллин отметил, что ислам учит скромности и это нужно чтить. Свадьбу, по его словам, лучше провести без излишеств вроде "мерседесов" и страз с увесистыми бриллиантами напоказ".

Впрочем, если родители молодожёнов — состоятельные люди, то ничего страшного в дорогих подарках нет. Однако чаще всего небогатые семьи хотят выделиться и организуют свадьбу в кредит, после чего долго его выплачивают. Лучше всего, считает Яруллин, провести небольшой никах — бракосочетание — в кругу родителей, близких и знакомых.