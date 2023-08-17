Кадыров раскритиковал нововведения на свадьбах в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскритиковал нововведения на проводимых в регионе свадьбах. Об этом он заявил после совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов региона, на котором подвели итоги работы комиссии по урегулированию семейных конфликтов.

По словам Кадырова, на мероприятии была затронута тема свадебных торжеств. Он отметил, что в обществе вводятся совершенно абсурдные правила, в корне противоречащие религии и национальным обычаям, а люди становятся заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб.

"Я обратил внимание присутствующих, что какие-либо нововведения в нашем обществе категорически недопустимы. Поручил представителям духовенства разработать комплекс мер, способствующих разрешению этой проблемы. Органы власти в свою очередь будут следить за соблюдением предписанных правил", — подчеркнул глава Чечни в своём телеграм-канале.