"Алёнка" и "Птичье молоко" официально стали халяльными

Фабрика "Красный Октябрь" получила первый в РФ халяльный сертификат на шоколад "Алёнка". Об этом сообщили в пресс-службе "Роскачества".

"Крупнейший кондитерский холдинг России "Объединённые кондитеры" получил в органе по сертификации "Роскачество – Халяль" сертификат халяль на часть продукции фабрики "Красный Октябрь". Соответствующий сертификат стал первым в нашей стране, внесённым в федеральную государственную информационную систему Росаккредитации", — приводит заявление организации РИА "Новости".

В "Роскачестве" уточнили, что данный сертификат также касается производства конфет "Алёнка", "Грильяжные", "Козиначки с солью", "Птичье молоко" и шоколада "Бабаевский". Управляющий директор "Объединённых кондитеров" Алексей Орлов отметил, что такое нововведение поможет повысить объём выпуска халяльной продукции и доверие со стороны потребителей. "Роскачество" также сообщило, что данный знак доказывает соответствие требованиям халяль. В организации пояснили, что подобные кондитерские изделия не должны включать желатин и кармин.