Нутрициолог оценила популярный тренд из TikTok с замачиванием орехов
Эксперт Кондаурова заявила, что замачивание орехов не избавит их от грязи
Модный тренд с замачиванием орехов для избавления от червяков и вредных веществ нельзя назвать эффективным. Об этом Лайфу рассказала anti-age нутрициолог Анастасия Кондаурова.
"Информация, распространяемая в TikTok, о необходимости замачивания орехов для удаления грязи, червяков и кислот требует более точных и проверенных источников", — предупредила она.
Anti-age нутрициолог Анастасия Кондаурова рассказала, что в замачивании орехов нет большой пользы. Фото предоставлено героем публикации.
Специалист согласилась, что отмачивание помогает смягчить текстуру орехов, что повлияет на лучшую переваримость. Однако на этом плюсы заканчиваются. По словам Кондауровой, из продукта не полезет грязь, так как орехи обычно очищаются и упаковываются перед продажей. А если червяки и есть, то они находятся глубоко внутри. Кроме того, количество кислот также не является проблемой — и замачивание не будет влиять на их содержание в орехах.
Специалист посоветовала не доверять источникам из соцсетей и непроверенным авторам. А при желании разобраться в каком-то вопросе, связанном с питанием, обращаться к врачам.
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