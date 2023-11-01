Нутрициолог оценила популярный тренд из TikTok с замачиванием орехов

Специалист согласилась, что отмачивание помогает смягчить текстуру орехов, что повлияет на лучшую переваримость. Однако на этом плюсы заканчиваются. По словам Кондауровой, из продукта не полезет грязь, так как орехи обычно очищаются и упаковываются перед продажей. А если червяки и есть, то они находятся глубоко внутри. Кроме того, количество кислот также не является проблемой — и замачивание не будет влиять на их содержание в орехах.