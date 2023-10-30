Врач рассказала, какие продукты включить в рацион для защиты мозга после 60 лет
Диетолог Русакова: Антиоксиданты в меню помогут отсрочить болезнь Альцгеймера
Развитие заболеваний, связанных с дегенеративными процессами в мозге, можно замедлить с помощью специальной диеты. Врачи ратуют за продукты, богатые антиоксидантами, сообщает "Царьград". Это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами.
"Антиоксиданты широко используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому особенно важно включать их в рацион. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера", — рассказала диетолог Дарья Русакова.
Продукты, которые врач советует включить в ежедневное меню для поддержания здоровья мозга, доступны каждому. Среди них Русакова назвала томаты, тыкву, манго, кукурузу, шафран, морковь и сельдерей.
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