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30 октября, 15:45

Врач рассказала, какие продукты включить в рацион для защиты мозга после 60 лет

Диетолог Русакова: Антиоксиданты в меню помогут отсрочить болезнь Альцгеймера

Развитие заболеваний, связанных с дегенеративными процессами в мозге, можно замедлить с помощью специальной диеты. Врачи ратуют за продукты, богатые антиоксидантами, сообщает "Царьград". Это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами.

"Антиоксиданты широко используются для борьбы с окислительным стрессом, поэтому особенно важно включать их в рацион. Это играет важную роль в отсрочке начала, а также в снижении прогрессирования болезни Альцгеймера", рассказала диетолог Дарья Русакова.

Продукты, которые врач советует включить в ежедневное меню для поддержания здоровья мозга, доступны каждому. Среди них Русакова назвала томаты, тыкву, манго, кукурузу, шафран, морковь и сельдерей.

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А ранее Лайф рассказывал о продуктах, которые помогут не хандрить в осенний период. С наступлением холодов и приходом дождливой погоды люди зачастую испытывают дефицит гормона счастья и апатию, однако есть способ, как с ними бороться.

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CDC / Unsplash

Марина Калегина
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