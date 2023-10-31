Диетолог назвала 2 веские причины пить тёплую воду натощак

Стакан воды утром может улучшить здоровье, однако пить её нужно определённой температуры, рассказала диетолог Марина Макиша. По её словам, холодная вода для оздоровления не подходит, так как организм затрачивает лишнюю энергию на её обогрев.

"Тёплая вода натощак запускает биохимические процессы и может уберечь от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Температура воды должна быть 40–50 °С", — сказала специалист РИА "ФедералПресс".

Медик рассказала, что, если выпить холодной воды, организму придётся её нагревать, тратить на это энергию. Другое дело с тёплой водой. По словам диетолога, она сразу идёт желудок и двенадцатиперстную кишку, запуская работу всех внутренних органов.