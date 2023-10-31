Биохимик предупредила об опасности фильтрованной воды

Фильтры, которые очищают воду до состояния чистой H2O, вредят организму, предупредила эксперт-биохимик Мария Кулешова. Она объяснила, что организму нужны соли, которых после жёсткой фильтрации не остаётся.

"Обратный осмос — антибиотик в области фильтров для воды. Это сильнодействующее средство, способное помочь в самых тяжёлых случаях. Он может очистить воду там, где не справятся обычные фильтры. Но использование его имеет ряд побочных эффектов. Осмос выдаёт вам чистую Н2О", — заметила Кулешова в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт говорит, что организму необходимо содержание определённых солей, поэтому после осмосной очистки воду придётся обогащать с помощью добавок. А совмещать такое питьё с низкосолевой диетой опасно вдвойне. Дело в том, что обратный осмос также удаляет из воды полезные соли натрия и калия. Они нужны организму и для крови, которая представляет собой солевой раствор.