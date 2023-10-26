Остеопат назвал ненависть к шапке у детей одним из признаков родовой травмы
Врач Животов: Шапка может вызывать у младенцев дискомфорт из-за родовой травмы
Часто бывает так, что маленькие дети сопротивляются попыткам надеть на них шапку. Дело не в особенностях характера и не в индивидуальных капризах. Причина в том, что она вызывает у них дискомфорт. Об этом в телеграм-канале рассказал остеопат Владимир Животов.
"В большинстве случаев так происходит потому, что в родах сильно сдавились кости черепа и оболочки мозга испытывают натяжение. У младенца кости соединены достаточно подвижно, череп совсем не так устойчив к механическим воздействиям, как череп взрослого. Это важный механизм, позволяющий головке пройти через таз во время родов", — написал врач, отметив, что даже небольшое наружное давление на голову может быть весьма неприятным для младенцев.
Этот симптом может пройти сам собой с возрастом, когда череп станет более жёстким и устойчивым к внешнему воздействию. Но если малыш противится попыткам надеть на него шапку и не любит, когда трогают его голову, то это признак полученной при родах травмы, предупредил остеопат.
По словам медика, такой симптом, как правило, сочетается с другими:
- капризность
- проблемы со сном
- колики и беспокойство
- короткая шея
- деформация шеи (кривошея)
- недостаток или дефекты тонуса мышц.
"Заметили эти признаки? Покажите ребёнка остеопату как можно скорее", — подытожил Животов.
Ранее врач-педиатр назвала правила, благодаря соблюдению которых дети не заболеют этой осенью. Так, детский иммунитет укрепят прогулки на свежем воздухе, правильное питание и следование правилам гигиены.
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