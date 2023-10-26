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26 октября, 11:25

Остеопат назвал ненависть к шапке у детей одним из признаков родовой травмы

Врач Животов: Шапка может вызывать у младенцев дискомфорт из-за родовой травмы

Часто бывает так, что маленькие дети сопротивляются попыткам надеть на них шапку. Дело не в особенностях характера и не в индивидуальных капризах. Причина в том, что она вызывает у них дискомфорт. Об этом в телеграм-канале рассказал остеопат Владимир Животов.

"В большинстве случаев так происходит потому, что в родах сильно сдавились кости черепа и оболочки мозга испытывают натяжение. У младенца кости соединены достаточно подвижно, череп совсем не так устойчив к механическим воздействиям, как череп взрослого. Это важный механизм, позволяющий головке пройти через таз во время родов", написал врач, отметив, что даже небольшое наружное давление на голову может быть весьма неприятным для младенцев.

Этот симптом может пройти сам собой с возрастом, когда череп станет более жёстким и устойчивым к внешнему воздействию. Но если малыш противится попыткам надеть на него шапку и не любит, когда трогают его голову, то это признак полученной при родах травмы, предупредил остеопат.

По словам медика, такой симптом, как правило, сочетается с другими:

  • капризность
  • проблемы со сном
  • колики и беспокойство
  • короткая шея
  • деформация шеи (кривошея)
  • недостаток или дефекты тонуса мышц.

"Заметили эти признаки? Покажите ребёнка остеопату как можно скорее", подытожил Животов.

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Freepik

Юрий Лысенко
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