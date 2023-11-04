Россиянам рассказали, где собирать "ягоду бессмертия"

Брусника в понимании предков — "ягода бессмертия", рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт Александр Александров. По его словам, она помогает при ряде заболеваний.

Урологи, например, прописывают отвар из брусники тем, у кого есть проблемы с мочевыводящими путями. Ягоды обладают различными свойствами, в том числе желчегонным, слабительным и антисептическим.

Кроме того, сок брусники может снижать артериальное давление, главное — не переборщить с дозировкой: можно употреблять не более 200 граммов в день. Ягоды должны быть собраны вдали от дорог, иначе они могут впитать из почвы радиоактивные вещества.