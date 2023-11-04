Россиянам рассказали, где собирать "ягоду бессмертия"
Врач Александров: Брусника обладает антисептическим свойством и снижает давление
Брусника в понимании предков — "ягода бессмертия", рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-терапевт Александр Александров. По его словам, она помогает при ряде заболеваний.
Урологи, например, прописывают отвар из брусники тем, у кого есть проблемы с мочевыводящими путями. Ягоды обладают различными свойствами, в том числе желчегонным, слабительным и антисептическим.
Кроме того, сок брусники может снижать артериальное давление, главное — не переборщить с дозировкой: можно употреблять не более 200 граммов в день. Ягоды должны быть собраны вдали от дорог, иначе они могут впитать из почвы радиоактивные вещества.
Специалист также посоветовал варить компот из брусники, чтобы вылечиться от простуды или сбить температуру. Хранить продукт лучше, используя глубокую заморозку, а не высушивая, иначе ягода лишится части витаминов и минералов.
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