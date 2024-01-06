Значительно снижает риск смерти: Американские учёные назвали русскую ягоду самой полезной

Употребление ягод значительно снижает риск смерти, выяснили американские учёные, результаты их работы опубликованы в издании The Journal of Nutrition. Эксперимент проводился восемь лет, исследователи изучили данные 37 232 человек.

Самой полезной ягодой оказалась русская клюква, употребление которой снижает риск смерти на 31%. В то же время у клубники результат скромнее — 14%, а у черники и ягод в целом — 21%. Подчёркивается, что есть их стоит круглый год, а не только в сезон.

Ягоды полезны благодаря катехинам и флавонам, которые играют важную роль в защите от заболеваний. Они помогают в борьбе с серьёзными болезнями вроде гипертонии и атеросклероза, а также способствуют сохранению зрения.