Учёные назвали популярную летнюю ягоду, снижающую риск деменции

Употребление клубники может улучшить когнитивные функции человека и помочь в борьбе с депрессией, выяснили учёные кафедры психиатрии и поведенческой нейронауки в Университете Цинциннати в американском штате Огайо. Результаты их работы публикует MPDI.

Эксперимент продлился 12 недель. В ходе работы учёные разделили испытуемых среднего возраста на две группы. Первая каждый день употребляла в пищу специальный растворимый в воде порошок, приготовленный из клубники, что повысило когнитивные способности по сравнению с контрольной группой. У них улучшились память и исполнительные способности.

Также они прошли тест Бека, необходимый для выявления симптомов депрессии, и он показал более позитивный настрой, чем у второй группы. Считается, что всё благодаря высокому содержанию в клубнике антоцианов — растительных пигментов, которые и придают этой ягоде такой цвет. Именно они могут также снижать риск деменции.

"Было показано, что потребление ягод, включая клубнику, влияет на обмен веществ, а также на когнитивные функции, что указывает на потенциальную возможность снижения риска развития деменции", — резюмировали учёные.