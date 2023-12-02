Важна каждая минута: Учёные выяснили, как недосып связан с деменцией

У людей старше 60 лет риск развития деменции на 27% выше, если они ежегодно теряют даже 1% глубокого сна. К такому выводу пришли американские учёные из Института Гленна Биггса по изучению болезни Альцгеймера, их работа опубликована в журнале JAMA Neurology.

Но специалисты не гарантируют, что при качественном сне с возрастом не будет слабоумия. Как отметила врач Надежда Подкорытова, глубоким сном считается третья фаза, она заряжает энергией и бодростью.

"У всех случалось, что вроде бы спал долго, но проснулся разбитым. Это означает, что ваш сон перешёл в третью фазу или слишком поздно, или застрял на второй. Первая стадия считается поверхностным сном, а на второй стадии тело постепенно начинает расслабляться, поэтому у некоторых возникает миоклония — вздрагивание рук и ног, зачастую вызывающее пробуждение", — приводит её слова Ngs.ru.

Эксперт добавила, что в глубоком сне внешние раздражители не способны разбудить человека. А в четвёртой стадии мозг начинает медленно работать, на этом этапе снятся сны. По словам медика, о дефиците глубокого сна, который наступает на 40-й минуте после засыпания, говорят ощущение разбитости утром или частые пробуждения среди ночи. Специалист подчеркнула, что ложиться и вставать необходимо в одно и то же время. Важно не спать днём дольше получаса, так как это плохо сказывается на ночном отдыхе и может сбить режим.