Врач рассказала, чем полезна "диета Чебурашки"

Апельсины нормализуют липидный обмен и имеют противовирусный эффект, рассказала главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. По словам эксперта, всего в 100 граммах мякоти цитрусового около 50% от рекомендуемой дневной нормы витамина C, который нужен нашему организму для укрепления иммунитета и профилактики сезонных заболеваний.

"Кроме того, витамин C полезен для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает стенке сосудов оставаться прочной и эластичной. Клетчатка в составе апельсина, в свою очередь, способствует нормализации липидного обмена", — рассказала медик в беседе с "Москвой 24".

Также она добавила, что апельсин содержит каротиноиды — витамин А, витамины группы В, биофлавоноиды, фруктовые кислоты, эфирные масла и минеральные вещества: калий, кальций и цинк. Однако калорийность апельсинов очень маленькая — всего 42–43 килокалорий на 100 граммов, поэтому такой продукт отлично подойдёт худеющим.

Стародубова предупредила, что в день не рекомендуется есть более одного-двух апельсинов, так как при "передозе" даже у здорового человека может появиться псевдоаллергическая реакция с неприятными кожными высыпаниями и зудом. Она отметила, что при индивидуальной непереносимости и при обострении хронических заболеваний ЖКТ лучше исключить фрукт из рациона.