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5 января, 13:04

Названа лучшая разгрузочная диета после новогодних застолий

Диетолог Кабанов: Белковая разгрузочная диета приведёт пищеварение в норму

Привести пищеварение в норму после новогодних застолий помогут один-два дня разгрузочной диеты, которая предусматривает рацион, включающий белки. Об этом рассказал диетолог Алексей Кабанов.

По словам медика, в качестве завтрака отлично подойдут яйца, на обед — рыба, а на ужин — растительные белки. Лучше отдать предпочтение цельнозерновым, бобовым и растительному мясу. С помощью белков, как отметил Кабанов, можно быстро восстановить иммунную систему. При этом людям, страдающим болезнями почек, следует быть осторожными с подобными диетами, так как белки могут спровоцировать диабет и гипертонию. Кроме того, провести разгрузочный день можно и на кашах.

"Можно провести день на гречке или рисе. Хотя возможно, конечно, затруднённое пищеварение", — добавил специалист в беседе с "Газетой.ru".

Вместе с тем он не рекомендует устраивать разгрузочные дни на фруктах, поскольку такое питание чревато проблемами с ЖКТ. Сидеть сутки на воде — это уже и вовсе "экстремальная история", которая может угрожать здоровью, резюмировал врач.

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Ранее Лайф писал, что в новогодние праздники высок риск обострения хронических заболеваний органов пищеварения. Врач рассказала Лайфу, что избежать проблем помогут продукты, облегчающие усвоение тяжёлой пищи.

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Freepik / user16945876

Наталья Исакова
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