Энергетическое меню: Составлен топ-5 продуктов, которые надо есть зимой

Поддержать уровень энергии зимой поможет шиповник. В нём содержится большой набор витаминов и микроэлементов, что особенно важно для организма человека в этот период времени, сообщила нутрициолог Ирина Попкова "Газете.ru".

Ещё одним ценным продуктом является тыква. Она богата витаминами А, В, РР, Т, С, медью, цинком и железом. Эксперт советует запекать её с небольшим количеством растительного масла, что позволит сохранить максимальную пользу овоща.

В список полезных продуктов также входит сладкий перец. Достаточно всего 100 граммов продукта в сутки, чтобы компенсировать суточное количество витамина С в организме. Перец благополучно усваивается в сыром виде, "но также хорошим решением будет запечь его в духовке, добавить во вторые мясные блюда, рагу".

Для поддержания энергии зимой также можно выбрать сливу. Она содержит в себе витамин С, кальций, магний, фосфор и железо.

"Благодаря пектину и пищевым волокнам слива мягко стимулирует перистальтику кишечника, поддерживая процесс пищеварения. Здоровым людям рекомендуется съедать по 3–4 сливы в день. Их можно добавлять в салаты, запекать в духовке или же готовить морсы, варенье, добавлять в пироги. Можно использовать замороженный продукт для приготовления морсов, джемов и пирогов или заменить свежие сливы черносливом", — рассказала нутрициолог.

Одним из самых богатых витаминами продуктов считается облепиха. Ягоды содержат витамины А, С, Е, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды, а также кальций, калий, магний, фосфор и железо. Облепиха способствует сохранению упругости и молодости кожи, а также помогает снимать воспаления. Кроме того, она является "прекрасным средством для быстрого восстановления при "простудных" заболеваниях".