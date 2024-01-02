Упор на овощи: Россиянам назвали продукты, улучшающие пищеварение после новогодних застолий Врач Кашух посоветовала свёклу и квашеную капусту для улучшения работы ЖКТ 2 января, 15:32 Врач назвала продукты, которые помогают пищеварению в новогодние праздники. Обложка © Shutterstock

В новогодние праздники высок риск обострения хронических заболеваний органов пищеварения. Избежать проблем помогут продукты, облегчающие усвоение тяжёлой пищи. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Частые и обильные застолья, переедание, употребление блюд, которые в обычное время мы едим редко, — всё это может привести к боли и тяжести в животе, тошноте, изжоге. Чтобы этого не произошло, следует включить в рацион продукты, которые улучшают пищеварение. Екатерина Кашух Врач-гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Улучшить пищеварение помогают продукты, в которых содержатся пищевые волокна — растворимые и нерастворимые, а также пробиотики, нормализующие микрофлору кишечника. Во-первых, речь идёт о свежих овощах. Их стоит включать в меню практически ежедневно и необязательно заправлять маслом. В итоге при небольшой калорийности мы получим максимум пользы для организма.

Во-вторых, налегайте на салаты из капусты, моркови, свёклы. В этих продуктах много клетчатки — нерастворимых пищевых волокон. В помидорах и огурцах клетчатки меньше, зато в них есть растворимые (или "мягкие") пищевые волокна, которые тоже нужны организму.

В-третьих, очень полезны солёные огурчики и квашеная капуста. В них достаточно много клетчатки и пробиотиков, которые поддерживают работу кишечника. Но если не найдёте эти продукты в холодильнике, то можно заменить их блюдами из бобовых: фасоли, гороха, нута. Они тоже содержат клетчатку.

В-четвёртых, не забывайте про кисломолочные продукты. В них содержатся полезные микроорганизмы, пробиотики. Безусловно, йогурты лучше выбирать натуральные — без синтетических пищевых добавок и большого количества сахара. Для вкуса можно положить в йогурт ягоды или фрукты. Последние хорошо нормализуют работу кишечника.

Врач подчеркнула, что правильные продукты не принесут пользы, если продолжать потреблять вредную пищу в большом количестве. Поэтому, по её словам, следует исключить острые, жирные, жареные блюда, а также необходимо минимизировать употребление кофе и спиртных напитков. Также важно наладить режим сна, поддерживать физическую активность и по возможности избегать стрессовых ситуаций, добавила гастроэнтеролог.

Ранее Лайф писал, что на заморозке порой можно найти пометки "био", "эко" и "фермерский продукт", однако это не всегда означает, что еда качественная. Рядом с такой пометкой должен быть QR-код, ведущий в реестр производителей органической продукции российского Минсельхоза. Если пометка есть, то такому товару стоит доверять.