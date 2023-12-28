Россиянам объяснили, стоит ли доверять маркировке "био" на продуктах
Эксперт Болотова: Маркировка "био" и "эко" на заморозке не говорит о качестве
На заморозке порой можно найти пометки "био", "эко" и "фермерский продукт", однако это не всегда означает, что еда — качественная. Об этом рассказала РИАМО эксперт Надежда Болотова.
"Производитель может использовать их по собственному желанию, ведь официально регламентируется лишь использование пометки "органический продукт". Она означает, что продукт экологически чистый, его производство соответствует всем требованиям и нормам", — пояснила Болотова.
Она обратила внимание, что рядом с такой пометкой должен быть QR-код, ведущий в реестр производителей органической продукции российского Минсельхоза. Если пометка есть, то такому товару стоит доверять.
Эксперт также напомнила, что есть два известных способа заморозки. Первый — сухой, который используется для ягод, овощей и зелени. Продукты охлаждают до минус 35 градусов в сухой камере, что позволяет сохранить вкусовые качества и полезные микроэлементы, предотвращая образование ледяной корочки.
Второй способ — шоковая заморозка, которая помогает дольше хранить продукты. При ней влага внутри еды кристаллизуется, что оставляет её структуру почти нетронутой. Такой метод подходит для хранения мяса, но повторно замораживать продукт нельзя. Рыба и морепродукты могут храниться в ледяной глазури, если её масса не превышает 10% от веса продукта. Если на замороженных овощах и креветках есть лёд или слишком толстая глазурь, их лучше не покупать, советует Болотова.
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