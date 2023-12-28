Россиянам объяснили, стоит ли доверять маркировке "био" на продуктах

На заморозке порой можно найти пометки "био", "эко" и "фермерский продукт", однако это не всегда означает, что еда — качественная. Об этом рассказала РИАМО эксперт Надежда Болотова.

"Производитель может использовать их по собственному желанию, ведь официально регламентируется лишь использование пометки "органический продукт". Она означает, что продукт экологически чистый, его производство соответствует всем требованиям и нормам", — пояснила Болотова.

Она обратила внимание, что рядом с такой пометкой должен быть QR-код, ведущий в реестр производителей органической продукции российского Минсельхоза. Если пометка есть, то такому товару стоит доверять.

Эксперт также напомнила, что есть два известных способа заморозки. Первый — сухой, который используется для ягод, овощей и зелени. Продукты охлаждают до минус 35 градусов в сухой камере, что позволяет сохранить вкусовые качества и полезные микроэлементы, предотвращая образование ледяной корочки.