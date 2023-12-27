Какие салаты испортятся уже через полчаса, а какие переживут заморозку на месяц, объяснила технолог Технолог Ершова: Салаты с варёными яйцами после заправки можно хранить 6 часов 27 декабря, 06:33 ТАСС / Мария Деркунская

В канун новогодних праздников многие хозяйки готовят большое количество разнообразных салатов, которые невозможно съесть за один день. Убирая их в холодильник, не многие из нас задумываются, какой у них срок годности. О тонкостях хранения новогодних блюд Лайфу рассказала Елена Ершова — доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения.

Между тем в холодильной камере при температуре +2...+6° большинство салатов — из сырых овощей или фруктов, с добавлением мяса, птицы, копчёностей, салаты и винегреты из варёных овощей — могут безопасно храниться не более 18 часов (а после заправки — только 12 часов) Елена Ершова Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения

А вот салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки могут храниться только шесть часов, салаты с морепродуктами без заправки — до 12 часов, салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей — до 36 часов. Майонезные заправки и различные соусы в целом значительно сокращают срок хранения блюд, так как любой соус ускоряет процесс развития микроорганизмов.

Вообще, новогодние салаты лучше не готовить в большом объёме, а те, что не съедены во время застолья, следует хранить только в специальных пищевых контейнерах с плотными, герметично закрывающимися крышками, которые позволяют минимизировать поступление в них воздуха и предотвратить быстрое начало окислительных процессов.

Для того чтобы продлить срок хранения фруктовых салатов, Ершова советует использовать только фрукты, которые были вымыты и тщательно высушены. А салаты, заправленные сметаной или йогуртом, вообще не предназначены для хранения, так как процесс закисания соусов запускается уже через полчаса пребывания в тёплом помещении.

При этом некоторые салаты и вовсе можно заморозить: например, греческий отлично переносит заморозку и может храниться в морозилке до нескольких месяцев. Также можно замораживать салаты, приготовленные на основе капусты: белокочанной, китайской, цветной. Салаты, приготовленные на основе майонезных соусов, замораживать не следует, так как они теряют свою текстуру и вкус после размораживания. А блюда, приготовленные на масляной основе, отлично переносят заморозку и после размораживания не теряют своих вкусовых качеств, подчеркнула технолог.

А ранее Лайф узнал, что на самом деле ничего особо вредного в ингредиентах новогодних салатов и закусок нет. А главная угроза от "тазиков оливье" — это риск отравления, ведь оставшиеся от праздничного стола закуски часто доедают ещё пару дней после застолья.

Авторы Андрей Горяничев