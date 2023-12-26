Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Отстранившим Трампа от праймериз колорадским судьям поступают угрозы

Премьер Израиля назвал три условия достижения мира в секторе Газа

На Украине решили снизить призывной возраст и уволить всех срочников

Герой боёв за Марьинку Трошин поделился впечатлениями от разговора с Путиным

Беспилотник атаковал базу США близ аэропорта в Иракском Курдистане

Прокуратура потребовала заменить штраф для Кагарлицкого* на 5,5 года колонии

Саммит ЕАЭС утвердил итоговую декларацию о развитии союза до 2045 года

Лукашенко рассказал, есть ли шанс закончить украинский конфликт в 2024 году

Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки в ДНР

Путин поднял флаг на фрегате с "Калибрами" в Петербурге и спустил на воду два корабля

Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье, чтобы после Нового года не набрать пару кило

Фармаколог Усов: Холодец — одно из наиболее полезных блюд на новогоднем столе

26 декабря, 07:01
Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье. Обложка © Shutterstock

Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье. Обложка © Shutterstock

Наше традиционное новогоднее меню мало соответствует принципам здорового питания. Особенно это касается любимых салатов и закусок. И оливье, и сельдь под шубой, и бутерброды со шпротами — достаточно тяжёлые и высококалорийные блюда из-за избыточного содержания жиров. Кроме того, большинство магазинных майонезов содержит вредные составляющие: различные консерванты, усилители вкуса и уплотнители с эмульгаторами. Есть ли хоть что-то полезное во всеми любимых праздничных блюдах, Лайфу рассказал фармаколог и доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запечённый картофель

Константин Усов

Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, фармаколог

Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запечённый картофель
Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запечённый картофель

Ценителям традиций фармаколог посоветовал немного изменить рецептуру приготовления новогодних блюд, сделав их более диетическими и полезными. Например, магазинный майонез заменить на домашний, сделать облегчённый вегетарианский салат оливье с соевым майонезом, копчёным или салатным тофу и авокадо. Уменьшить калорийность и жирность заправки, смешав майонез с нежирной сметаной в равных пропорциях. Или изменить привычную салатную заправку на смесь несладкого греческого йогурта с соусом песто.

Врач рассказала, когда ваш тазик оливье превратится в "тыкву"
Врач рассказала, когда ваш тазик оливье превратится в "тыкву"

А вместо селёдки под шубой можно приготовить норвежский салат, или, как его ещё называют, норвежский каприз. Вместо привычной морковки там яблоко и маринованные огурчики, а вместо майонеза — заправка на основе растительного масла с лимоном. В качестве закуски вместо шпрот можно сделать яйца с начинкой из тунца. На горячее вместо привычного и калорийного пюре запечь овощи в духовке, а к ним приготовить котлеты из филе индейки с болгарским перцем или шашлык из лосося, советует Усов.

А сладкие торты он рекомендует заменить на пирожные из суфле или желе, а также на домашнее мороженое.

Врач предупредила, что за 10 дней беспрерывных новогодних застолий вы можете постареть на годы
Врач предупредила, что за 10 дней беспрерывных новогодних застолий вы можете постареть на годы

Кстати, в этом году менее половины россиян (43%) планируют готовить традиционные блюда к новогоднему столу, тогда как большая часть населения хочет отказаться от такого меню в пользу разнообразия и полезной пищи.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!