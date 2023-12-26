Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье, чтобы после Нового года не набрать пару кило
Фармаколог Усов: Холодец — одно из наиболее полезных блюд на новогоднем столе
Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье. Обложка © Shutterstock
Наше традиционное новогоднее меню мало соответствует принципам здорового питания. Особенно это касается любимых салатов и закусок. И оливье, и сельдь под шубой, и бутерброды со шпротами — достаточно тяжёлые и высококалорийные блюда из-за избыточного содержания жиров. Кроме того, большинство магазинных майонезов содержит вредные составляющие: различные консерванты, усилители вкуса и уплотнители с эмульгаторами. Есть ли хоть что-то полезное во всеми любимых праздничных блюдах, Лайфу рассказал фармаколог и доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.
Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запечённый картофель
Ценителям традиций фармаколог посоветовал немного изменить рецептуру приготовления новогодних блюд, сделав их более диетическими и полезными. Например, магазинный майонез заменить на домашний, сделать облегчённый вегетарианский салат оливье с соевым майонезом, копчёным или салатным тофу и авокадо. Уменьшить калорийность и жирность заправки, смешав майонез с нежирной сметаной в равных пропорциях. Или изменить привычную салатную заправку на смесь несладкого греческого йогурта с соусом песто.
А вместо селёдки под шубой можно приготовить норвежский салат, или, как его ещё называют, норвежский каприз. Вместо привычной морковки там яблоко и маринованные огурчики, а вместо майонеза — заправка на основе растительного масла с лимоном. В качестве закуски вместо шпрот можно сделать яйца с начинкой из тунца. На горячее вместо привычного и калорийного пюре запечь овощи в духовке, а к ним приготовить котлеты из филе индейки с болгарским перцем или шашлык из лосося, советует Усов.
А сладкие торты он рекомендует заменить на пирожные из суфле или желе, а также на домашнее мороженое.
Кстати, в этом году менее половины россиян (43%) планируют готовить традиционные блюда к новогоднему столу, тогда как большая часть населения хочет отказаться от такого меню в пользу разнообразия и полезной пищи.