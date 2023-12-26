Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье, чтобы после Нового года не набрать пару кило Фармаколог Усов: Холодец — одно из наиболее полезных блюд на новогоднем столе 26 декабря, 07:01 Россиянам раскрыли, чем заменить майонез в оливье. Обложка © Shutterstock

Наше традиционное новогоднее меню мало соответствует принципам здорового питания. Особенно это касается любимых салатов и закусок. И оливье, и сельдь под шубой, и бутерброды со шпротами — достаточно тяжёлые и высококалорийные блюда из-за избыточного содержания жиров. Кроме того, большинство магазинных майонезов содержит вредные составляющие: различные консерванты, усилители вкуса и уплотнители с эмульгаторами. Есть ли хоть что-то полезное во всеми любимых праздничных блюдах, Лайфу рассказал фармаколог и доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Константин Усов.

Более допустимы такие привычные нам новогодние яства, как домашний нежирный холодец, блюда из красной икры и рыбы, нежирной курицы, индейки, свинины, говядины, отварной или запечённый картофель Константин Усов Доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, фармаколог

Ценителям традиций фармаколог посоветовал немного изменить рецептуру приготовления новогодних блюд, сделав их более диетическими и полезными. Например, магазинный майонез заменить на домашний, сделать облегчённый вегетарианский салат оливье с соевым майонезом, копчёным или салатным тофу и авокадо. Уменьшить калорийность и жирность заправки, смешав майонез с нежирной сметаной в равных пропорциях. Или изменить привычную салатную заправку на смесь несладкого греческого йогурта с соусом песто.

А вместо селёдки под шубой можно приготовить норвежский салат, или, как его ещё называют, норвежский каприз. Вместо привычной морковки там яблоко и маринованные огурчики, а вместо майонеза — заправка на основе растительного масла с лимоном. В качестве закуски вместо шпрот можно сделать яйца с начинкой из тунца. На горячее вместо привычного и калорийного пюре запечь овощи в духовке, а к ним приготовить котлеты из филе индейки с болгарским перцем или шашлык из лосося, советует Усов.

А сладкие торты он рекомендует заменить на пирожные из суфле или желе, а также на домашнее мороженое.

Кстати, в этом году менее половины россиян (43%) планируют готовить традиционные блюда к новогоднему столу, тогда как большая часть населения хочет отказаться от такого меню в пользу разнообразия и полезной пищи.

Авторы Андрей Горяничев