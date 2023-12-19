Большинство россиян решили отказаться от традиционного меню на Новый год

Менее половины россиян (43%) планируют готовить традиционные блюда к новогоднему столу, тогда как большая часть населения хочет отказаться от такого меню в угоду разнообразию и полезной пище. Об этом стало известно в ходе опроса, проведённого телемедицинским сервисом "Доктис".

Так, исследование показало, что 14% респондентов не будут готовить холодец к новогоднему столу, 6% — селёдку под шубой, 2% — горячее, тогда как 4% решили полностью отказаться от главного новогоднего блюда — оливье.

Около 25% опрошенных намерены внести в меню здоровую нежирную пищу. 14% респондентов причиной отказа от традиционных блюд назвали плохое самочувствие наутро после праздника, ещё 7% не хотят нарушать диету, а 6% обновят меню по рекомендации специалистов.

К новогоднему столу ценители традиционных блюд (42%) хотят подготовить в большом количестве салаты, закуски и горячее. 28% россиян приготовят лёгкие салаты и горячее, 15% — овощные салаты, нарезку, канапе и фрукты, 10% — фрукты и десерты. И только 5% опрошенных решили ограничиться на Новый год фастфудом.

Примечательно, что у 16% респондентов блюда с новогоднего стола доедают в течение 3–4 дней, тогда как 15% составляют меню таким образом, чтобы еды хватало только на время праздника.