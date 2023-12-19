Регион

Уведомления отключены

19 декабря, 06:36

Большинство россиян решили отказаться от традиционного меню на Новый год

Опрос: Около 4% россиян не собираются готовить оливье на Новый год

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/christmas-table-is-served-with-appetizer-decorated-with-bright-tinsel-candles-table-setting-christmas-dinner-flat-lay-top-view_11105015.htm#query=New%20Year%20039%20s%20table&position=8&from_view=search&track=ais&uuid=42781a16-28a0-4490-81fb-20cb2f86cce5" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik / timolina</a></p>

Обложка © freepik / timolina

Менее половины россиян (43%) планируют готовить традиционные блюда к новогоднему столу, тогда как большая часть населения хочет отказаться от такого меню в угоду разнообразию и полезной пище. Об этом стало известно в ходе опроса, проведённого телемедицинским сервисом "Доктис".

Так, исследование показало, что 14% респондентов не будут готовить холодец к новогоднему столу, 6% — селёдку под шубой, 2% — горячее, тогда как 4% решили полностью отказаться от главного новогоднего блюда — оливье.

Около 25% опрошенных намерены внести в меню здоровую нежирную пищу. 14% респондентов причиной отказа от традиционных блюд назвали плохое самочувствие наутро после праздника, ещё 7% не хотят нарушать диету, а 6% обновят меню по рекомендации специалистов.

К новогоднему столу ценители традиционных блюд (42%) хотят подготовить в большом количестве салаты, закуски и горячее. 28% россиян приготовят лёгкие салаты и горячее, 15% — овощные салаты, нарезку, канапе и фрукты, 10% — фрукты и десерты. И только 5% опрошенных решили ограничиться на Новый год фастфудом.

Примечательно, что у 16% респондентов блюда с новогоднего стола доедают в течение 3–4 дней, тогда как 15% составляют меню таким образом, чтобы еды хватало только на время праздника.

Россияне рассказали, что поставят на стол в новогоднюю ночь, и результаты оказались поразительными

Россияне рассказали, что поставят на стол в новогоднюю ночь, и результаты оказались поразительными

Ранее Лайф писал, что большая часть россиян (60%) рассчитывает потратить на новогодний стол от трёх до пяти тысяч рублей. А вот почти каждый пятый (17%) житель страны готов раскошелиться и выложить за угощения сразу десять тысяч.

Ян Поланин
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров