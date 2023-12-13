Большинство россиян планируют накрыть на Новый год большой стол

Большая часть россиян (60%) рассчитывает потратить на новогодний стол от трёх до пяти тысяч рублей. А вот почти каждый пятый (17%) житель страны готов раскошелиться и выложить за угощения сразу десять тысяч, свидетельствуют данные опроса.

Список любимых праздничных блюд россиян возглавил салат оливье: 90% респондентов будут готовить его самостоятельно, тогда как оставшаяся часть купит продукт в готовом виде. Ещё на столах большинства жителей РФ будут мандарины, икра, селёдка под шубой и запечённая курица. Замыкают топ-7 холодец и колбасная нарезка, гласят итоги социсследования платформы "Кукушка", с которыми ознакомилась "Газета.ru".

Не менее разнообразно россияне подходят и к украшению ёлки. Больше половины (51%) опрошенных ежегодно наряжают новогодний символ одинаково, тогда как 49% респондентов стараются креативить. Поровну разделилось и мнение россиян в вопросе выбора самого дерева. Число сторонников искусственных и настоящих елей оказалось равным.

"Почти поровну тех, кто украшает ёлку современными игрушками (41%), и тех, кто наряжает всем, что осталось от родственников — мам и бабушек (44%). 15% россиян любят мастерить игрушки вручную", — свидетельствуют данные опроса.