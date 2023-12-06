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6 декабря, 03:00

Выбор на года: Россиянам рассказали, чем резиновые новогодние ели лучше пластиковых

Эксперты: Новогодние ели из резины безопасны и прослужат более десяти лет

Средняя стоимость искусственной новогодней ели в России составляет около 20 тысяч рублей, а этот атрибут праздника надолго сохранится в семье. Чтобы подобрать идеальный для себя вариант, необходимо учитывать несколько критериев.

"Габариты ёлок могут сильно отличаться в зависимости от модели и производителя, однако наиболее универсальные — от 120 до 150 сантиметров, а для жителей домов может подойти вариант высотой 210 сантиметров", — рассказали Лайфу эксперты скидочного сервиса "Едадил".

Далее надо определиться с дизайном главного новогоднего символа. Так, можно выбрать привычную для россиян ель средней полосы, экзотический вариант, например гималайскую ёлку, или дерево с заснеженными ветками. Специалисты, однако, предупреждают, что в последнем случае может появиться дополнительный повод для уборки.

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Из материалов самым качественным считается резина — именно из неё делают литые ели. Они выглядят наиболее натурально, безопасны и прослужат 10–15 лет, однако и цена на них выше — в среднем от 10–40 тысяч рублей. Более бюджетный аналог — ёлка из ПВХ. Хвоя на ней мягкая, пушистая и не вызывает аллергии, при этом дерево легко хранится. Стоимость — от тысячи рублей за изделие высотой 120 сантиметров. За столько же можно приобрести деревья из лески с объёмными иголками, больше похожие на сосны. Их ветки отлично держат украшения, но семьям с маленькими детьми не подойдут: хвоя жёсткая — есть риск уколоться.

Что касается типа крепления — наиболее удобным эксперты называют шарнирное: достаточно соединить части дерева — и ветви расправятся самостоятельно по аналогии с зонтиком. Отгибающиеся ветви представляют единый каркас из гибкой проволоки, однако это может вызывать трудности с приданием кроне формы. Ветви на крючках легко зафиксировать в пазах, но прикручивание каждой отдельной детали займёт время. В качестве подставки лучше отдать предпочтение металлу крестообразной формы, круглый пластиковый вариант создаст наклон и не выдержит тяжести крупных деревьев.

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Самый экономичный вариант искусственной ели можно найти в Москве и Казани — там пластиковое дерево высотой 150 сантиметров обойдётся в 1090 рублей. Наиболее дорогие новогодние красавицы продаются в Новосибирске (ель высотой 210 см с литой хвоей и уже вплетённой гирляндой — 36 999 рублей) и опять же в Москве (четырёхметровое дерево с пластиковой хвоей весом почти 30 килограммов — 48 999 рублей) — с учётом скидок их можно приобрести за 21 999 (-41%) и 34 299 (-30%) рублей.

А ранее Лайф рассказывал, во сколько россиянам обойдётся покупка живой ёлки на Новый год. Как сообщили в пресс-службе "Рослесинфорга", цены на живые ели, сосны и пихты вырастут на 5–7%.

Обложка ©

Unsplash / Maria Kolcheva

Лариса Сафронова
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