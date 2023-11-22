Стало известно, во сколько россиянам обойдётся покупка живой ёлки на Новый год

В этом году цены на живые ели, сосны и пихты вырастут на 5–7%. Об этом сообщили в пресс-службе Рослесинфорга. Так, дерево высотой в полтора метра можно будет купить за полторы тысячи рублей.

"Около 60 тысяч елей, сосен и пихт спилят в российских лесах к Новому году. <...> Цены на живые деревья вырастут незначительно, в пределах 5–7%", — приводят "Известия" сообщение ведомства.

Речь идёт именно о тех деревьях, которые растут на территории лесного фонда. При этом, помимо них, в продажу поступают также ели из частных питомников, поэтому в итоге ценники могут значительно разниться. Основными поставщиками новогодних красавиц по традиции стали Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области, а также Красноярский край.

В то же время, как выяснили аналитики, искусственные ели подорожали на 21% по сравнению с 2022 годом. Так, средняя стоимость по стране составит около 4,5 тысячи рублей. Причина роста цен кроется в том, что большинство новогодних атрибутов производится за рубежом.